Станкович о составе на игру с «Крыльями»: «Спартак» потратил много сил в матче на Кубок – это был большой удар. Настал правильный момент, чтобы сделать изменения, думаю»

Деян Станкович высказался о составе «Спартака» на матч с «Крыльями Советов».

Красно-белые в гостях сыграют с самарцами в матче 29‑го тура Мир РПЛ . Встреча начнется в 13:30 по московскому времени.

В четверг команда Станковича уступила «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

– Мы потратили много сил эмоционально и физически в матче на Кубок . Это был для нас большой удар. Думаю, настал правильный момент, чтобы сделать изменения.

– Многие лидеры остались в запасе. Вы рассчитываете на них во втором тайме?

– Конечно. Если они в заявке, то они готовы выйти на поле. Посмотрим, как будет складываться игра.

«Крылья Советов » – это та команда, которая не изменяет своему стилю, мне это очень импонирует. Команда защищает свои принципы. Она опасна в любой фазе, играет в хороший футбол, который приносит удовольствие, – сказал главный тренер «Спартака ».