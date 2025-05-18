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  • Станкович о составе на игру с «Крыльями»: «Спартак» потратил много сил в матче на Кубок – это был большой удар. Настал правильный момент, чтобы сделать изменения, думаю»
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Станкович о составе на игру с «Крыльями»: «Спартак» потратил много сил в матче на Кубок – это был большой удар. Настал правильный момент, чтобы сделать изменения, думаю»

Деян Станкович высказался о составе «Спартака» на матч с «Крыльями Советов».

Красно-белые в гостях сыграют с самарцами в матче 29‑го тура Мир РПЛ. Встреча начнется в 13:30 по московскому времени.

В четверг команда Станковича уступила «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

– Мы потратили много сил эмоционально и физически в матче на Кубок. Это был для нас большой удар. Думаю, настал правильный момент, чтобы сделать изменения.

– Многие лидеры остались в запасе. Вы рассчитываете на них во втором тайме?

– Конечно. Если они в заявке, то они готовы выйти на поле. Посмотрим, как будет складываться игра.

«Крылья Советов» – это та команда, которая не изменяет своему стилю, мне это очень импонирует. Команда защищает свои принципы. Она опасна в любой фазе, играет в хороший футбол, который приносит удовольствие, – сказал главный тренер «Спартака».

Увольнять Станковича или нет?37878 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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