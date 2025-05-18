Черышев покинул «Паниониос»: «Пора сделать следующий шаг в карьере». У вингера 5+5 в 24 играх за клуб из 2-лиги Греции

Денис Черышев объявил об уходе из «Паниониоса».

34-летний вингер покинул клуб из второго греческого дивизиона в связи с истечением срока контракта.

«Хотел бы искренне поблагодарить всю семью «Паниониоса ». Спасибо, что приняли меня и мою семью в этом сезоне. Спасибо руководству клуба, тренерам, персоналу и особенно моим партнерам по команде за помощь во всем. Желаю вам всего наилучшего в будущем. У вас всегда будет друг.

Пора сделать следующий шаг в карьере», — написал Черышев .

В 24 матчах прошедшего сезона во всех турнирах на счету россиянина 5 голов и 5 ассистов за «Паниониос».