Черышев покинул «Паниониос»: «Пора сделать следующий шаг в карьере». У вингера 5+5 в 24 играх за клуб из 2-лиги Греции
Денис Черышев объявил об уходе из «Паниониоса».
34-летний вингер покинул клуб из второго греческого дивизиона в связи с истечением срока контракта.
«Хотел бы искренне поблагодарить всю семью «Паниониоса». Спасибо, что приняли меня и мою семью в этом сезоне. Спасибо руководству клуба, тренерам, персоналу и особенно моим партнерам по команде за помощь во всем. Желаю вам всего наилучшего в будущем. У вас всегда будет друг.
Пора сделать следующий шаг в карьере», — написал Черышев.
В 24 матчах прошедшего сезона во всех турнирах на счету россиянина 5 голов и 5 ассистов за «Паниониос».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Дениса Черышева
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