Черышев-старший о 3+2 34-летнего Дениса в 14 играх за «Паниониос»: «У него есть еще огромный потенциал. Уделяет много внимания здоровью, чтобы продолжать карьеру как можно дольше»
Дмитрий Черышев оценил результативность своего сына Дениса за «Паниониос».
В 14 матчах сезона за клуб из 2-й лиги Греции на счету 34-летнего хавбека 3 гола и 2 ассиста.
«Денис сейчас играет в греческом чемпионате, забивает голы, у него есть еще огромный потенциал. Плюс он очень серьезно относится к своей профессии, любит ее и уделяет много внимания здоровью, чтобы продолжать карьеру как можно дольше.
Год был тяжелым, но когда Денис играет и забивает голы, это всегда приятно», — сказал тренер таджикистанского «Равшана».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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