Черышев забил первый гол за «Паниониос» во 2-м дивизионе Греции – с пенальти. У 34-летнего вингера 4+2 в 16 матчах

Денис Черышев забил первый гол в чемпионате Греции.

Бывший полузащитник сборной России впервые отличился во втором по силе дивизионе чемпионата Греции. 34-летний вингер открыл счет в матче «Паниониос » – «Панахаики » (3:1). Он реализовал пенальти на 30-й минуте.

Ранее воспитанник «Реала » делал хет-трик в матче Кубка Греции с «Пансерраикосом» (3:0), дважды забив со штрафных и реализовав пенальти.

«Паниониос » занимает третье место в турнирной таблице второго дивизиона. На счету Дениса 4 гола, 2 ассиста и 3 желтые карточки в 16 матчах за клуб.