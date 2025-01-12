Черышев забил первый гол за «Паниониос» во 2-м дивизионе Греции – с пенальти. У 34-летнего вингера 4+2 в 16 матчах
Денис Черышев забил первый гол в чемпионате Греции.
Бывший полузащитник сборной России впервые отличился во втором по силе дивизионе чемпионата Греции. 34-летний вингер открыл счет в матче «Паниониос» – «Панахаики» (3:1). Он реализовал пенальти на 30-й минуте.
Ранее воспитанник «Реала» делал хет-трик в матче Кубка Греции с «Пансерраикосом» (3:0), дважды забив со штрафных и реализовав пенальти.
«Паниониос» занимает третье место в турнирной таблице второго дивизиона. На счету Дениса 4 гола, 2 ассиста и 3 желтые карточки в 16 матчах за клуб.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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