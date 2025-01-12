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Черышев забил первый гол за «Паниониос» во 2-м дивизионе Греции – с пенальти. У 34-летнего вингера 4+2 в 16 матчах

Денис Черышев забил первый гол в чемпионате Греции.

Бывший полузащитник сборной России впервые отличился во втором по силе дивизионе чемпионата Греции. 34-летний вингер открыл счет в матче «Паниониос» – «Панахаики» (3:1). Он реализовал пенальти на 30-й минуте.

Ранее воспитанник «Реала» делал хет-трик в матче Кубка Греции с «Пансерраикосом» (3:0), дважды забив со штрафных и реализовав пенальти.

«Паниониос» занимает третье место в турнирной таблице второго дивизиона. На счету Дениса 4 гола, 2 ассиста и 3 желтые карточки в 16 матчах за клуб.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoДенис Черышев
logoвысшая лига Греция
Д2 Греция
logoРеал Мадрид
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