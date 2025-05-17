Ротенберг-младший вряд ли станет гендиректором «Локо» летом. Галактионов останется на посту тренера, скорее всего (Иван Карпов)
В руководстве «Локомотива» не предвидится изменений.
Ранее сообщалось, что Борис Ротенберг-младший может занять должность генерального директора клуба, если нынешний сезон будет признан неудачным.
По информации инсайдера Ивана Карпова, этот сценарий маловероятен. Также отмечается, что Михаил Галактионов, скорее всего, останется на посту главного тренера команды.
Масштабных изменений в структуре железнодорожников не будет как минимум до зимы.
«Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 49 очков после 28 туров.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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