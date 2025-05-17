Ротенберг-младший вряд ли станет гендиректором «Локо» летом. Галактионов останется на посту тренера, скорее всего (Иван Карпов)

В руководстве «Локомотива» не предвидится изменений.

Ранее сообщалось , что Борис Ротенберг-младший может занять должность генерального директора клуба, если нынешний сезон будет признан неудачным.

По информации инсайдера Ивана Карпова, этот сценарий маловероятен. Также отмечается, что Михаил Галактионов , скорее всего, останется на посту главного тренера команды.

Масштабных изменений в структуре железнодорожников не будет как минимум до зимы.

«Локомотив » занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 49 очков после 28 туров.