Гвардиола после 0:1 в финале Кубка о неудалении Хендерсона: «Спросите у судьи. «Сити» контролировал игру, но если не забиваешь, не сможешь победить. Поздравляю «Пэлас»
«Манчестер Сити» уступил «Кристал Пэлас» со счетом 0:1 в решающем матче турнира.
«Мы не забили, поэтому поздравляем «Кристал Пэлас» с победой – мы сделали все возможное. Сегодня мы были более агрессивны. Но если не забиваешь голы, то не сможешь победить».
О решении ВАР не удалять Дина Хендерсона
«Спросите у судьи».
О разговоре с Дином Хендерсоном после матча
«Нет, ничего такого».
О том, что Холанд уступил право на пенальти Мармушу
«Я не знаю, я с ними не разговаривал. Они сами приняли решение. Им решать».
Об игре «Ман Сити»
«Мы сыграли хорошо, намного лучше, чем в прошлом сезоне против «Манчестер Юнайтед». Иногда футбол бывает таким. В концовке был момент у Клаудио Эчеверри.
Мы действительно хорошо контролировали ходы. Да, к сожалению, мы не смогли победить, но поздравляю «Кристал Пэлас», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».