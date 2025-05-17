Хендерсон сыграл рукой за линией штрафной, выбив мяч из-под ноги Холанда в финале Кубка Англии. Судья не удалил вратаря «Пэлас»
Вратарь «Кристал Пэлас» сыграл рукой за штрафной в финале против «Ман Сити».
На 24-й минуте финала Кубка Англии после длинной передачи на ударную позицию выбегал форвард «горожан» Эрлинг Холанд.
Сыгравший на выходе Дин Хендерсон выбил мяч рукой из-под ноги норвежца – он сделал это уже за линией штрафной.
После небольшой паузы, связанной с проверкой эпизода ВАР, судья Стюарт Эттуэлл принял решение продолжить игру и никак не наказал вратаря «Кристал Пэлас».
Изображение: кадр из трансляции DAZN
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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