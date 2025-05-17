  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хендерсон сыграл рукой за линией штрафной, выбив мяч из-под ноги Холанда в финале Кубка Англии. Судья не удалил вратаря «Пэлас»
Фото
38

Хендерсон сыграл рукой за линией штрафной, выбив мяч из-под ноги Холанда в финале Кубка Англии. Судья не удалил вратаря «Пэлас»

Вратарь «Кристал Пэлас» сыграл рукой за штрафной в финале против «Ман Сити».

На 24-й минуте финала Кубка Англии после длинной передачи на ударную позицию выбегал форвард «горожан» Эрлинг Холанд

Сыгравший на выходе Дин Хендерсон выбил мяч рукой из-под ноги норвежца – он сделал это уже за линией штрафной.  

После небольшой паузы, связанной с проверкой эпизода ВАР, судья Стюарт Эттуэлл принял решение продолжить игру и никак не наказал вратаря «Кристал Пэлас». 

Изображение: кадр из трансляции DAZN

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Увольнять Станковича или нет?31988 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Сити
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoЭрлинг Холанд
logoКубок Англии
logoДин Хендерсон
Стюарт Эттуэлл
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Англии. Финал. «Манчестер Сити» проиграл «Кристал Пэлас» – 0:1. Эзе забил победный, Мармуш не реализовал пенальти
54535 минут назад
Мармуш не реализовал пенальти в финале Кубка Англии – Хендерсон отбил удар форварда «Сити». Вратарь «Пэлас» отразил 10 из 26 ударов с точки за карьеру
18сегодня, 16:23Фото
Главные новости
Гвардиола проиграл 16 матчей в сезоне. Тренер «Ман Сити» обновил свой антирекорд за карьеру
86 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил «Оренбург», «Рубин» уступил «Химкам», «Пари НН» и «Факел» сыграли вничью
10978 минут назад
«Кристал Пэлас» впервые сыграет на основном этапе еврокубков. Клуб вышел в ЛЕ, победив в Кубке Англии
1215 минут назад
«Сити» выиграл только Суперкубок Англии – худший сезон Пепа-тренера, не считая 2016/17
2720 минут назад
«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграют в матче за Суперкубок Англии 9 августа
727 минут назад
🦅 «Кристал Пэлас» выиграл первый трофей в истории – Кубок Англии
10733 минуты назад
«Ман Сити» не выиграл ни чемпионат, ни Кубок Англии, ни Кубок лиги, ни Лигу чемпионов в сезоне-2024/25
7534 минуты назад
Кубок Англии. Финал. «Манчестер Сити» проиграл «Кристал Пэлас» – 0:1. Эзе забил победный, Мармуш не реализовал пенальти
54535 минут назад
Руни о неудалении Хендерсона в игре «Пэлас» с «Ман Сити»: «Это красная на 100%. Просто избавьтесь от ВАР. Они допустили ошибку и теперь пытаются ее прикрыть»
3755 минут назад
Тест: кто играл во всех этих формах?
сегодня, 17:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Пэлас» Гласнер выиграл второй трофей в карьере – Кубок Англии. Ранее его «Айнтрахт» побеждал в Лиге Европы
38 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Фирмино принимает «Аль-Холуд», «Аль-Иттифак» Вейналдума сыграл 0:0 с «Дамаком»
1111 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова примет «Осер», «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «Марсель» против «Ренна»
111 минут назад
Чемпионат Италии. «Аталанта» в гостях у «Дженоа», «Интер», «Наполи», «Ювентус» и «Милан» проведут матчи в воскресенье
616 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Филадельфию», «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Сан-Диего», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
21 минуту назад
«ПСЖ» – «Осер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
140 минут назад
Адиев о 3:2 с «Рубином»: «Момент с Фариньей – моя ошибка, поспешил с его подготовкой. В пятницу была лучшая предыгровая тренировка в «Химках»
49 минут назад
У Шика 13 очков за 2 гола «Майнцу». Он стал лучшим бомбардиром «Байера» в чемпионате
55 минут назадФэнтези
Боселли получил две желтые за 4 минуты в матче с «Факелом». Хавбек «Пари НН» локтем ударил Калинина в прыжке и был удален на 43-й
158 минут назадФото
Рахимов о 2:3 с «Химками»: «Рубину» не хватило эмоций, азарта и концентрации. Игру мы контролировали, но детали определили исход»
6сегодня, 16:50