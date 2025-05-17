«Ман Сити» не выиграл ни чемпионат, ни Кубок Англии, ни Кубок лиги, ни Лигу чемпионов в сезоне-2024/25
«Манчестер Сити» не выиграл ни одного трофея в этом сезоне.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила «Кристал Пэлас» в финале Кубка Англии (0:1).
Ранее «горожане» вылетели из Лиги чемпионов от «Реала» на стадии стыковых матчей, в Кубке английской лиги они дошли до 1/8 финала, где проиграли «Тоттенхэму».
В АПЛ «Сити» занимает 6-е место, набрав 65 очков после 36 туров. Чемпионом Англии стал «Ливерпуль».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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