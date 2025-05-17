Кубок Англии. Финал. «Манчестер Сити» против «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
«Манчестер Сити» сыграет на «Уэмбли» с «Кристал Пэлас» в финале Кубка Англии.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.
Финал
Не начался
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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