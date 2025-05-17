Кордоба забил «Оренбургу» после ошибки Сыщенко: защитник отдал слабый пас вратарю, форвард «Краснодара» перехватил
«Краснодар» сравнял счет после ошибки «Оренбурга».
На 29-й матча Мир РПЛ Джон Кордоба перехватил пас защитника «Оренбурга» Максима Сыщенко вратарю Николаю Сысуеву, обвел голкипера и сравнял счет – 1:1.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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