670 тысяч человек посетили чемпионский парад «Барсы»
Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Барселоны».
Парад прошел по улицам Барселоны – от стадиона «Камп Ноу» до Триумфальной арки. Весь маршрут растянулся на шесть километров.
По данным городской полиции, 670 тысяч человек посетили парад.
Ранее «Барса» стала чемпионом Испании. Каталонский клуб взял также Кубок и Суперкубок страны.
Звезды «Барсы» катаются на велосипедах и празднуют чемпионство. Особенная команда ❤️
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Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
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