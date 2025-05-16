ЭСК признала верными решения Сухого не ставить пенальти за игру рукой Касереса в штрафной и его фол на Рябчуке в матче «Динамо» – «Спартак»
«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию после игры с «Динамо» (0:2): «Направили обращение в ЭСК по эпизоду с фолом Касереса на Рябчуке в штрафной на 59-й минуте и с рукой Касереса в штрафной на 81-й».
Игру 28-го тура обслуживала бригада арбитров под руководством Алексея Сухого.
Комиссия признала оба решения судьи о неназначении пенальти верными.
«Игрок «Динамо» Москва Хуан Касерес касается рукой игрока «Спартака» Олега Рябчука с минимальной интенсивностью без влияния на соперника. В действиях защитника «Динамо» нет нарушения правил.
Контакт мяча с рукой игрока «Динамо» Хуана Касереса не является наказуемым, так как рука защитника находится внизу близко к телу в естественном положении, нет дополнительного движения руки к мячу», – говорится в решении ЭСК.