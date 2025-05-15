«Нахер «Барсу», «ФК Негрейра», «Кулес – сукины дети». Фанаты «Эспаньола» вывесили в городе баннеры с оскорблениями перед дерби

Фанаты «Эспаньола» вывесили в городе баннеры с оскорблениями «Барселоны».

Сегодня команды встретятся в 36-м туре Ла Лиги. «Блауграна» станет чемпионом Испании , если не потеряет очки.

Перед дерби объединение фанатов «Эспаньола » La Curva разместило в городе баннеры о сопернике: «Барселона», вы не соперники, вы враги», «Нахер «Барсу», «Местные против туристов», «ФК Негрейра», «Кулес – сукины дети».

Матч «Эспаньол» – «Барселона » начнется в 22:30 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию .