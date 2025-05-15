Анчелотти ждут в «Реале» после работы в сборной Бразилии. В 2026-м Карло вернется в клуб и примет решение о будущем (Marca)
Карло Анчелотти может вернуться в «Реал» после работы в сборной Бразилии.
Главный тренер вскоре покинет «сливочных» и возглавит национальную бразильскую команду.
Как сообщает Marca, обещание возвращения итальянца по окончании его обязательств перед Бразилией остается в силе. «Реал Мадрид» хочет удержать Анчелотти рядом, и такая возможность существует. По окончании работы в сборной он вернется в клуб и примет решение о будущем.
В Бразилии Анчелотти сможет вернуться к партнерству с Полом Клементом, который уже был его помощником в «Реале». Давиде, сын Анчелотти, будет искать новую работу, но если он ее не найдет, ему гарантировано место рядом с отцом. Вместе с Карло отправятся и некоторые из его нынешних помощников.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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