Анчелотти ждут в «Реале» после работы в сборной Бразилии. В 2026-м Карло вернется в клуб и примет решение о будущем (Marca)

Карло Анчелотти может вернуться в «Реал» после работы в сборной Бразилии.

Главный тренер вскоре покинет «сливочных» и возглавит национальную бразильскую команду.

Как сообщает Marca, обещание возвращения итальянца по окончании его обязательств перед Бразилией остается в силе. «Реал Мадрид » хочет удержать Анчелотти рядом, и такая возможность существует. По окончании работы в сборной он вернется в клуб и примет решение о будущем.

В Бразилии Анчелотти сможет вернуться к партнерству с Полом Клементом , который уже был его помощником в «Реале». Давиде, сын Анчелотти, будет искать новую работу, но если он ее не найдет, ему гарантировано место рядом с отцом. Вместе с Карло отправятся и некоторые из его нынешних помощников.