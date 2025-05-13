Анчелотти об уходе из «Реала»: «Я не разочарован – подписался бы своей кровью, если бы мне сказали, что я выиграю 11 трофеев за 4 года. Все однажды заканчивается»
Карло Анчелотти не испытывает разочарования, уходя из «Реала».
С 26 мая Анчелотти возглавит сборную Бразилии.
«Я всегда держал в уме, что все однажды заканчивается. Это было прекрасное время, как, думаю, и у всех [в клубе], но наступает момент, когда все подходит к концу. Футбол похож на жизнь – что-то начинается, что-то заканчивается. 26-е число – это еще одно испытание. У меня никогда не было и не будет проблем с клубом. Однажды это должно было закончиться, мы много выиграли, и это останется в памяти на всю жизнь.
Я не испытываю разочарования. Если бы в день, когда я пришел сюда, мне сказали, что я выиграю одиннадцать титулов за четыре года, я подписался бы собственной кровью. Это было незабываемо», – сказал главный тренер «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Мальоркой».
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура32986 голосов
Краснодар
Зенит
ЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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