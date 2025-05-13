Анчелотти о назначении в сборную Бразилии: «Важный вызов, но сейчас я тренер «Мадрида». Хочу хорошо завершить последний отрезок фантастического приключения»
Вчера сборная Бразилии объявила, что с 26 мая команду возглавит итальянский специалист.
«Начиная с 26-го числа я буду тренером сборной Бразилии. Это очень важный вызов, но я хочу хорошо завершить последний отрезок фантастического приключения в «Реале». Я знаю, что вам интересно, что я думаю и что я хочу сделать. Но сейчас я тренер «Мадрида». Я хочу закончить как можно лучше и насладиться своими последними днями в клубе. Я уважаю клуб, болельщиков и игроков.
«Мадрид опубликует заявление, когда захочет, нет никаких проблем. Они сделают это, когда сочтут нужным. Когда клуб общается со мной, это совершенно личное», – сказал тренер «Реала».
15 великих моментов Анчелотти в «Реале»
Анчелотти – самый титулованный тренер «Реала». 15 трофеев за шесть лет 🏆
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий