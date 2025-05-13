Анчелотти о назначении в сборную Бразилии: «Важный вызов, но сейчас я тренер «Мадрида». Хочу хорошо завершить последний отрезок фантастического приключения»

Карло Анчелотти прокомментировал назначение в сборную Бразилии.

Вчера сборная Бразилии объявила, что с 26 мая команду возглавит итальянский специалист.

«Начиная с 26-го числа я буду тренером сборной Бразилии. Это очень важный вызов, но я хочу хорошо завершить последний отрезок фантастического приключения в «Реале». Я знаю, что вам интересно, что я думаю и что я хочу сделать. Но сейчас я тренер «Мадрида». Я хочу закончить как можно лучше и насладиться своими последними днями в клубе. Я уважаю клуб, болельщиков и игроков.

«Мадрид опубликует заявление, когда захочет, нет никаких проблем. Они сделают это, когда сочтут нужным. Когда клуб общается со мной, это совершенно личное», – сказал тренер «Реала».

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