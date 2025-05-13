Анчелотти зовет Кака в тренерский штаб сборной Бразилии. Карло работал с ним в «Милане» и «Реале»
Кака может стать членом тренерского штаба сборной Бразилии.
CNN Brasil сообщает, что Карло Анчелотти, новый главный тренер национальной команды, хочет видеть экс-полузащитника в числе своих помощников. Итальянец уже связался с бразильцем.
Кака выступал под руководством Карло за «Милан». Также они на несколько месяцев пересеклись в «Реале» в 2013-м.
ЦСКА
Зенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CNN Brasil
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