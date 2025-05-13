Анчелотти зовет Кака в тренерский штаб сборной Бразилии. Карло работал с ним в «Милане» и «Реале»

Кака может стать членом тренерского штаба сборной Бразилии.

CNN Brasil сообщает, что Карло Анчелотти , новый главный тренер национальной команды, хочет видеть экс-полузащитника в числе своих помощников. Итальянец уже связался с бразильцем.

Кака выступал под руководством Карло за «Милан ». Также они на несколько месяцев пересеклись в «Реале » в 2013-м.