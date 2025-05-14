Браим повредил приводящую мышцу в класико и не сыграет с «Мальоркой». У «Реала» травмированы 11 игроков
Браим Диас не сыграет с «Мальоркой» из-за повреждения.
Как сообщает As, в матче с «Барселоной» (3:4) в минувшее воскресенье полузащитник «Реала» повредил приводящую мышцу левого бедра – утверждается, что Браим начал испытывать дискомфорт во 2-м тайме класико, но смог продолжить игру.
Тренерский штаб «Реала» принял решение не включать хавбека в заявку на сегодняшний матч. Кроме того, Браим, вероятно, пропустит и матч с «Севильей» 18 мая.
В данный момент у «Реала» травмированы еще 10 игроков основной команды – Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Лукас Васкес, Давид Алаба, Эдуардо Камавинга, Винисиус Жуниор и Родриго.
Также игру с «Мальоркой» пропустит дисквалифицированный Орельен Тчуамени.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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