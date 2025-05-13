Пиар-менеджер Шунина о сравнении Антона с Яшиным: «Классная история, родилась органично. Их не сравнивают как футбольные величины, но схожесть карьерного пути никто не будет отрицать»

Пиар-менеджер Шунина считает органичным сравнение Антона с Львом Яшиным.

– С точки зрения пиара сравнение Шунина с Яшиным – это хорошо?

– Классная история, сто процентов. Это же все родилось органично, а не планировалось искусственно. Параллели стали возникать и проводиться по ходу карьеры Антона в «Динамо ».

Валентина Тимофеевна Яшина много раз высказывалась об Антоне в медиа, они часто созванивались после матчей. Когда Антон вошел в Клуб Льва Яшина, она подарила ему статуэтку с портретом легендарного вратаря и сказала: «Это тебе от нашего семейства, от Льва. Он все видит».

Их не сравнивают как две футбольные величины. Но схожесть в плане карьерного пути никто не будет отрицать. Антон был приглашен на премию «Золотой мяч», когда впервые вручали Yachine Trophy лучшему вратарю года, и это очень круто, – сказала Дарья Арсланова.

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