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Шунин о посещении церемонии «Золотого мяча»: «Вижу на сцене лучших футболистов мира и задаю себе вопрос: «А почему я не среди них?»

Антон Шунин рассказал о посещении церемонии вручения «Золотого мяча».

«Я – максималист. Кажется, выжал из себя все, что мог.

Представим, тренер говорит сделать что-то десять раз. Кто-то делает девять, а кто-то – одиннадцать. Я всегда был тем человеком, кто максимально качественно делал одиннадцать. Понимал, что вкладываю в себя ради достижения результата. Приходил раньше всех, уходил позже всех, всегда делал что-то дополнительно.

Наверное, моими успехами можно гордиться, но мне всегда хотелось большего. Помню, как приехал в Париж на вручение «Золотого мяча». Тогда впервые награждали премией Льва Яшина (приз лучшему голкиперу мира – Спортс’‘), меня пригласили как вратаря «Динамо» и сборной России.

Смотрю на сцену, вижу лучших футболистов мира и задаю себе вопрос: «А почему я не среди них?»

Наверное, много времени потерял в детстве, когда тренировался на плохих полях. Когда у меня не было тренера вратарей, и родители искали его в других командах, чтобы я научился правильно ловить мяч. Так было, пока не оказался в дубле. 

Ситуация в Париже как раз иллюстрирует, что мне вечно мало и хочется больше. Наверное, надо радоваться успехам, но у меня не всегда получается», – рассказал Шунин Спортсу’‘.

Прощальное письмо Шунина – как оценивает карьеру и что будет дальше

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoАнтон Шунин
logoпремьер-лига Россия
logoЛев Яшин
logoЗолотой мяч
logoДинамо Москва
logoСборная России по футболу
logoСпортс
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