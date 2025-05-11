«Реал» и Винисиус близки к продлению контракта до 2030 года. Вингер будет получать 20 млн евро в год, с премиями – до 30 млн, больше всех в клубе
Винисиус Жуниор близок к продлению контракта с «Реалом».
ESPN сообщает, что представители вингера встречались с менеджерами клуба на этой неделе. Позиции сторон близки.
Бразилец будет получать 20 млн евро (после вычета налогов), а за счет премий эта сумма может доходить до 30 млн. Он станет самым высокооплачиваемым футболистом «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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