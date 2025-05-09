Алонсо сообщил «Байеру», что уходит в «Реал». Тренер может сделать заявление сегодня
Хаби Алонсо сообщил «Байеру» о решении уйти.
Главный тренер клуба из Леверкузена сообщил руководству, что покинет свой пост по окончании сезона, пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Алонсо может сам объявить об этом на сегодняшней пресс-конференции. После ухода из «Байера» он возглавит «Реал».
Испанский специалист возглавляет немецкую команду с октября 2022 года. Под его руководством «Байер» выиграл чемпионат и Кубок Германии.
«Реал» и Алонсо согласовали 3-летний контракт. Анчелотти покинет «Мадрид» после сезона Ла Лиги, Солари возглавит команду на время КЧМ (Marca)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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