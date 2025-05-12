Жест Станковича в конце матча с «Динамо» не отмечен в протоколе судей. Тренера «Спартака» могут дисквалифицировать на 2-4 игры, если это попало в протокол делегата («РБ Спорт»)

Деян Станкович может быть наказан за жест в матче с «Динамо».

В концовке встречи главный тренер «Спартака » бурно отреагировал на неназначенный пенальти в ворота «Динамо», за что получил предупреждение от арбитра Алексея Сухого. После этого Станкович похлопал арбитру и потряс рукой. Матч 28-го тура Мир РПЛ завершился победой «Динамо » со счетом 2:0.

В соответствии со статьей 95 дисциплинарного регламента, дисквалификация за оскорбительные жесты составляет от двух до четырех матчей, если судьи сочтут жест оскорбительным и отметят в протоколе матча.

По информации «РБ Спорт», в итоговом протоколе этот жест не отмечен, но еще следует дождаться отчета делегата матча.

В регламенте также указано, что если нарушение не повлекло прямое удаление официального лица клуба либо не было отмечено в протоколе матча, то соответствующее лицо может быть наказано штрафом до 500 тысяч рублей, при повторном нарушении – дисквалификацией до двух матчей и (или) штрафом. Контрольно-дисциплинарный комитет может рассмотреть инцидент и по материалам СМИ.

Помимо этого, Станковичу грозит штраф до 50 тысяч рублей за пропуск послематчевой пресс-конференции.