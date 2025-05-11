Индзаги об «Интере» в ЛЧ: «У нас нет бюджета «ПСЖ», «Ман Сити» или «Баварии». Все выложились полностью – только так можно выйти в финал»

Симоне Индзаги оценил выход «Интера» в финал Лиги чемпионов.

В полуфинале турнира «Интер» обыграл «Барселону» по сумме двух матчей (3:3, 4:3). В финале «нерадзурри» сыграют с «ПСЖ».

«Я пересмотрел полуфинал против «Барселоны», так как мне было интересно посмотреть на него с другой стороны. Все полностью выложились – только так можно выйти в финал Лиги чемпионов.

Говорят, что «Интеру » не хватает глубины состава, но у нас нет бюджета, как у «ПСЖ », «Манчестер Сити » или «Баварии», поэтому мы должны быть лучше с точки зрения организации. С таким настроем мы можем бороться с кем угодно», – сказал главный тренер «Интера» в интервью Sky Sport Italia.