Индзаги об «Интере» в ЛЧ: «У нас нет бюджета «ПСЖ», «Ман Сити» или «Баварии». Все выложились полностью – только так можно выйти в финал»
Симоне Индзаги оценил выход «Интера» в финал Лиги чемпионов.
В полуфинале турнира «Интер» обыграл «Барселону» по сумме двух матчей (3:3, 4:3). В финале «нерадзурри» сыграют с «ПСЖ».
«Я пересмотрел полуфинал против «Барселоны», так как мне было интересно посмотреть на него с другой стороны. Все полностью выложились – только так можно выйти в финал Лиги чемпионов.
Говорят, что «Интеру» не хватает глубины состава, но у нас нет бюджета, как у «ПСЖ», «Манчестер Сити» или «Баварии», поэтому мы должны быть лучше с точки зрения организации. С таким настроем мы можем бороться с кем угодно», – сказал главный тренер «Интера» в интервью Sky Sport Italia.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
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