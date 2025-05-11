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Глебов о 2:0 со «Спартаком»: «Сегодня на поле была одна команда. «Динамо» выстояло этот результат, заслуженно»

Данил Глебов считает, что «Динамо» переиграло «Спартак» в дерби.

Бело-голубые одержали победу со счетом 2:0 в матче 28-го тура Мир РПЛ. Глебов отметился голом в матче. 

С победой! Какие ощущения?

– Великолепные. Сегодня на поле была одна команда, выстояли этот результат. Заслуженно, все молодцы сегодня, – сказал полузащитник «Динамо». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
logoДинамо Москва
logoСпартак
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logoпремьер-лига Россия
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