Глебов о 2:0 со «Спартаком»: «Сегодня на поле была одна команда. «Динамо» выстояло этот результат, заслуженно»
Данил Глебов считает, что «Динамо» переиграло «Спартак» в дерби.
Бело-голубые одержали победу со счетом 2:0 в матче 28-го тура Мир РПЛ. Глебов отметился голом в матче.
– С победой! Какие ощущения?
– Великолепные. Сегодня на поле была одна команда, выстояли этот результат. Заслуженно, все молодцы сегодня, – сказал полузащитник «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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