Шченсны сбил Мбаппе в штрафной – Эрнандес Эрнандес назначил пенальти. ВАР просматривал возможный офсайд у Килиана, форвард «Реала» был в правильном положении

В ворота «Барсы» назначили пенальти в игре с «Реалом».

На 3-й минуте Войчех Шченсны сбил в штрафной Килиана Мбаппе , выскочившего один на один. Главный арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес назначил пенальти.

ВАР проверял эпизод на момент офсайда у француза, однако пенальти в итоге назначили. Мбаппе реализовал 11-метровый удар.

Фото: скриншот трансляции

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