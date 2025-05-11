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  • Шченсны сбил Мбаппе в штрафной – Эрнандес Эрнандес назначил пенальти. ВАР просматривал возможный офсайд у Килиана, форвард «Реала» был в правильном положении
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Шченсны сбил Мбаппе в штрафной – Эрнандес Эрнандес назначил пенальти. ВАР просматривал возможный офсайд у Килиана, форвард «Реала» был в правильном положении

В ворота «Барсы» назначили пенальти в игре с «Реалом».

На 3-й минуте Войчех Шченсны сбил в штрафной Килиана Мбаппе, выскочившего один на один. Главный арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес назначил пенальти.

ВАР проверял эпизод на момент офсайда у француза, однако пенальти в итоге назначили. Мбаппе реализовал 11-метровый удар.

Фото: скриншот трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoВойчех Шченсны
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
Алехандро Эрнандес Эрнандес
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