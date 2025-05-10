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Карасев засчитал гол ЦСКА «Краснодару» после проверки ВАР на предмет офсайда у Гуарирапы

Гол ЦСКА в ворота «Краснодара» изучался видеоассистентом.

На 69-й минуте матча 28-го тура Мир РПЛ форвард Сауль Гуарирапа получил передачу на ход от Секу Койта и нанес точный удар по воротам «быков».

Главный судья Сергей Карасев проконсультировался с видеоассистентом и засчитал гол – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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