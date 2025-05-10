Экс-защитник «Динамо» Уилкшир: «Только рад, когда «Спартак» валится вниз, ха-ха. Его результаты – фантастика»
Люк Уилкшир рад, когда в «Спартаке» принимают неправильные решения.
В воскресенье в 28-м туре Мир РПЛ состоится дерби между «Спартаком» и «Динамо».
– По-моему, результаты «Спартака» во второй части сезона – просто фантастика, я считаю, что у них все идет просто отлично.
– Но если серьезно, то «Динамо» может оказаться в турнирной таблице даже выше «Спартака», и в чем тогда разница между Абаскалем и Станковичем?
– Я должен быть честным: мне нет никакого дела до «Спартака». Извините, но я только рад, когда их руководство принимает неправильные решения и команда валится вниз, ха-ха, – сказал экс-защитник «Динамо».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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