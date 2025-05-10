«Реал» планирует задействовать Беллингема в центре полузащиты в следующем сезоне (Marca)

Джуд Беллингем будет играть на другой позиции в следующем сезоне.

Как сообщает Marca, спортивное руководство «Реала » видит в 21-летнем игроке центрального полузащитника и планирует задействовать его в этой роли в следующем сезоне. Таким образом, Джуду придется играть дальше от ворот соперника и уделять больше внимания оборонительной работе.

В мадридском клубе считают, что перевод англичанина на эту позицию поможет команде стать более конкурентоспособной.

В текущем сезоне Ла Лиги Беллингем провел 28 матчей, отличившись 8 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь .