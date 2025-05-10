«Реал» планирует задействовать Беллингема в центре полузащиты в следующем сезоне (Marca)
Джуд Беллингем будет играть на другой позиции в следующем сезоне.
Как сообщает Marca, спортивное руководство «Реала» видит в 21-летнем игроке центрального полузащитника и планирует задействовать его в этой роли в следующем сезоне. Таким образом, Джуду придется играть дальше от ворот соперника и уделять больше внимания оборонительной работе.
В мадридском клубе считают, что перевод англичанина на эту позицию поможет команде стать более конкурентоспособной.
В текущем сезоне Ла Лиги Беллингем провел 28 матчей, отличившись 8 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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