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  • «Реал» планирует задействовать Беллингема в центре полузащиты в следующем сезоне (Marca)
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«Реал» планирует задействовать Беллингема в центре полузащиты в следующем сезоне (Marca)

Джуд Беллингем будет играть на другой позиции в следующем сезоне.

Как сообщает Marca, спортивное руководство «Реала» видит в 21-летнем игроке центрального полузащитника и планирует задействовать его в этой роли в следующем сезоне. Таким образом, Джуду придется играть дальше от ворот соперника и уделять больше внимания оборонительной работе. 

В мадридском клубе считают, что перевод англичанина на эту позицию поможет команде стать более конкурентоспособной.

В текущем сезоне Ла Лиги Беллингем провел 28 матчей, отличившись 8 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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