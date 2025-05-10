В ФИФА хотели бы, чтобы Роналду сыграл на клубном ЧМ. «Аль-Наср» не участвует в турнире (Marca)

ФИФА хочет, чтобы Криштиану Роналду сыграл на клубном чемпионате мира.

По данным Marca, в ФИФА хотели бы, чтобы португальский нападающий «Аль-Насра» принял участие в соревновании в США. «Движение в этом направлении не исключено», – говорится в статье.

Стоит отметить, что «Аль-Наср » не участвует в турнире.