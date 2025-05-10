В ФИФА хотели бы, чтобы Роналду сыграл на клубном ЧМ. «Аль-Наср» не участвует в турнире (Marca)
ФИФА хочет, чтобы Криштиану Роналду сыграл на клубном чемпионате мира.
По данным Marca, в ФИФА хотели бы, чтобы португальский нападающий «Аль-Насра» принял участие в соревновании в США. «Движение в этом направлении не исключено», – говорится в статье.
Стоит отметить, что «Аль-Наср» не участвует в турнире.
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