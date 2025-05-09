Победителей ЛЕ не собираются лишать путевки в ЛЧ – формат считают успешным. В УЕФА недовольны словами Венгера (The Times)
УЕФА не планирует лишать победителей Лиги Европы путевки в Лигу чемпионов.
Ранее в свете неудачных сезонов финалистов ЛЕ «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ такое предложение высказал Арсен Венгер. Бывший тренер «Арсенала» сейчас занимает пост руководителя ФИФА по развитию футбола.
Несмотря на это, УЕФА удовлетворен текущим форматом и не намерен менять правила. В организации не слишком довольны высказываниями Венгера, сообщает The Times.
Источники в УЕФА утверждают, что награда за победу в Лиге Европы имеет решающее значение. Подчеркивается, что в рамках нового формата клубы, выступающие в Лиги чемпионов, не смогут опуститься в ЛЕ.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм» примут участие в Лиге чемпионов, несмотря на то, что сейчас занимают 15-е и 16-е места в турнирной таблице АПЛ соответственно.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Times
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости