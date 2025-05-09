Победителей ЛЕ не собираются лишать путевки в ЛЧ – формат считают успешным. В УЕФА недовольны словами Венгера (The Times)

УЕФА не планирует лишать победителей Лиги Европы путевки в Лигу чемпионов.

Ранее в свете неудачных сезонов финалистов ЛЕ «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ такое предложение высказал Арсен Венгер . Бывший тренер «Арсенала» сейчас занимает пост руководителя ФИФА по развитию футбола.

Несмотря на это, УЕФА удовлетворен текущим форматом и не намерен менять правила. В организации не слишком довольны высказываниями Венгера, сообщает The Times.

Источники в УЕФА утверждают, что награда за победу в Лиге Европы имеет решающее значение. Подчеркивается, что в рамках нового формата клубы, выступающие в Лиги чемпионов, не смогут опуститься в ЛЕ.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед » или «Тоттенхэм» примут участие в Лиге чемпионов, несмотря на то, что сейчас занимают 15-е и 16-е места в турнирной таблице АПЛ соответственно.