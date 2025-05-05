Венгер считает, что победитель ЛЕ не должен попадать в ЛЧ: «Особенно если речь об АПЛ, где и так 5 команд получают путевки. УЕФА стоит пересмотреть подход, думаю»

Арсен Венгер против того, чтобы победитель ЛЕ выходил в ЛЧ.

В первых полуфиналах Лиги Европы победу одержали английские команды – «МЮ » на выезде разгромил «Атлетик » (3:0), «Тоттенхэм » дома обыграл «Буде-Глимт » (3:1). Таким образом, в финале могут оказаться два английских клуба, один из которых получит прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. При этом «МЮ» в данный момент занимает 15-е место в чемпионате Англии, а «Тоттенхэм» – 16-е

Венгеру в студии BeIN Sports задали вопрос, считает ли он справедливым, что победитель Лиги Европы сыграет в Лиге чемпионов.

«Нет. Они должны автоматически квалифицироваться в Лигу Европы, но не обязательно в Лигу чемпионов. Особенно если речь об АПЛ, где и так уже пять команд получают путевки.

Я думаю, что УЕФА стоит об этом задуматься и пересмотреть подход.

С другой стороны, вам скажут, чтобы Лига Европы оставалась интересной, значимой и мотивирующей, нужно давать такую награду – выход в Лигу чемпионов», – сказал бывший главный тренер «Арсенала».