Венгер считает, что победитель ЛЕ не должен попадать в ЛЧ: «Особенно если речь об АПЛ, где и так 5 команд получают путевки. УЕФА стоит пересмотреть подход, думаю»
В первых полуфиналах Лиги Европы победу одержали английские команды – «МЮ» на выезде разгромил «Атлетик» (3:0), «Тоттенхэм» дома обыграл «Буде-Глимт» (3:1). Таким образом, в финале могут оказаться два английских клуба, один из которых получит прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. При этом «МЮ» в данный момент занимает 15-е место в чемпионате Англии, а «Тоттенхэм» – 16-е
Венгеру в студии BeIN Sports задали вопрос, считает ли он справедливым, что победитель Лиги Европы сыграет в Лиге чемпионов.
«Нет. Они должны автоматически квалифицироваться в Лигу Европы, но не обязательно в Лигу чемпионов. Особенно если речь об АПЛ, где и так уже пять команд получают путевки.
Я думаю, что УЕФА стоит об этом задуматься и пересмотреть подход.
С другой стороны, вам скажут, чтобы Лига Европы оставалась интересной, значимой и мотивирующей, нужно давать такую награду – выход в Лигу чемпионов», – сказал бывший главный тренер «Арсенала».
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