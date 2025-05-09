«Алонсо победил налоговую, и это доказывает, что он феномен. Выиграть Ла Лигу и ЛЧ непросто, но победить налоговую... Хаби – фантастический парень». Канисарес о тренере
Сегодня главный тренер «Байера» официально сообщил, что покинет свой пост по окончании сезона.
– Хаби Алонсо сказал, что не останется в «Байере». Как вы думаете, он способен тренировать там, где, по-видимому, собирается это делать?
– Я не знаю, куда он собирается.
– Похоже, что в «Реал».
– Хаби Алонсо победил налоговые органы, и это доказывает, что он феномен во всех отношениях, потому что это очень сложно. Выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов непросто, но победить налоговую... Он феномен.
Я надеюсь, что у него все получится. Если он перейдет в «Реал Мадрид»... Хаби – фантастический парень, и самое замечательное в этих талантливых тренерах то, что они приезжают в Испанию, потому что это обогащает нашу лигу, – сказал бывший вратарь «Валенсии».
В 2023 году Алонсо был оправдан по делу о неуплате налогов. Прокуратура Испании считала, что он скрывал свои доходы от имиджевых прав через фирму, зарегистрированную на острове Мадейра. Ущерб оценивался в 2 млн евро.
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