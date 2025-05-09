«Алонсо победил налоговую, и это доказывает, что он феномен. Выиграть Ла Лигу и ЛЧ непросто, но победить налоговую... Хаби – фантастический парень». Канисарес о тренере

Сантьяго Канисарес поделился мнением о будущем Хаби Алонсо.

Сегодня главный тренер «Байера » официально сообщил , что покинет свой пост по окончании сезона.

– Хаби Алонсо сказал, что не останется в «Байере». Как вы думаете, он способен тренировать там, где, по-видимому, собирается это делать?

– Я не знаю, куда он собирается.

– Похоже, что в «Реал».

– Хаби Алонсо победил налоговые органы, и это доказывает, что он феномен во всех отношениях, потому что это очень сложно. Выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов непросто, но победить налоговую... Он феномен.

Я надеюсь, что у него все получится. Если он перейдет в «Реал Мадрид »... Хаби – фантастический парень, и самое замечательное в этих талантливых тренерах то, что они приезжают в Испанию, потому что это обогащает нашу лигу, – сказал бывший вратарь «Валенсии».

В 2023 году Алонсо был оправдан по делу о неуплате налогов. Прокуратура Испании считала, что он скрывал свои доходы от имиджевых прав через фирму, зарегистрированную на острове Мадейра. Ущерб оценивался в 2 млн евро.