«МЮ» вышел в финал еврокубка впервые с 2021-го. У клуба победа и поражение в финалах Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» в третий раз вышел в финал Лиги Европы.
В полуфинале команда Рубена Аморима обыграла «Атлетик» по сумме двух матчей (3:0, 4:1).
Манкунианцы вышли в финал еврокубка впервые с 2021 года. Тогда клуб уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 по пенальти).
«МЮ» также играл в финале Лиги Европы в 2017 году: тогда команда выиграла трофей, одолев «Аякс» (2:0).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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