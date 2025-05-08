«МЮ» вышел в финал еврокубка впервые с 2021-го. У клуба победа и поражение в финалах Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» в третий раз вышел в финал Лиги Европы.

В полуфинале команда Рубена Аморима обыграла «Атлетик » по сумме двух матчей (3:0, 4:1).

Манкунианцы вышли в финал еврокубка впервые с 2021 года. Тогда клуб уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 по пенальти).

«МЮ » также играл в финале Лиги Европы в 2017 году: тогда команда выиграла трофей, одолев «Аякс» (2:0).