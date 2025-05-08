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Итурральде о недовольстве «Барсы» судейством с «Интером»: «Они критиковали ТВ «Реала», но Лапорта и Гави делают то же самое. С поражениями нужно справляться лучше»

Эдуардо Итурральде Гонсалес отреагировал на жалобы «Барселоны» на судейство.

Каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Интеру» в ответном матче полуфинала (3:4, первая игра – 3:3). 

«Я думал, что то, что я слышал сегодня, было шуткой. Мы критикуем успешное судейство. С поражениями нужно справляться лучше, и судейство не должно становиться объектом нападок со стороны отдельных лиц из-за того, что они не достигли своей цели. 

«Барса» проводила множество кампаний против клубного телевидения «Реала»... Но сегодня они ведут себя так же. То, что делает этот телеканал, – это то же самое, что сегодня сделали Лапорта, Гави и другие.

Были ли эти решения «на тоненького»? Да, как и 35 голов их соперников, которые были отменены из-за офсайда. Точно так же, как ВАР предназначен для этого, он также предназначен для того, чтобы сказать, что для пенальти на Ламине Ямале не хватило одного сантиметра», – сказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире El Larguero.

Лапорта про ЛЧ: «Барселона» билась за выход в финал, но этому не суждено было случиться из-за судейских решений не в нашу пользу»

Гави о поражении в ЛЧ от «Интера»: «Они не хотели, чтобы «Барса» вышла в финал – их напугал наш сезон. Это очень тяжело, зная, как мы были близки»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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Эдуардо Итурральде Гонсалес
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logoРеал Мадрид
logoЖоан Лапорта
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