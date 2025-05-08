Постекоглу о словах Венгера про выход в ЛЧ из ЛЕ: «Вот какие сумасшедшие вещи делает «Тоттенхэм» с людьми – пытаются унизить любыми способами. Почему раньше это не было проблемой?»
Эндж Постекоглу высказался о предложении Арсена Венгера.
Ранее бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что победитель ЛЕ не должен попадать в ЛЧ, и предложил УЕФА пересмотреть правила.
«Таковы правила. Почему раньше это не было проблемой? В этом сезоне не было пяти английских команд [в Лиге чемпионов]. В следующем – будет.
Вот какие сумасшедшие вещи делает «Тоттенхэм» с людьми.
Как только вы упоминаете клуб в любом предложении или вопросе, они все попытаются его унизить любыми возможными способами.
Я испытываю большое уважение к Арсену – он один из легенд футбола, но это «шпоры». Им это нравится, вам это нравится. Продолжайте», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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