Постекоглу о словах Венгера про выход в ЛЧ из ЛЕ: «Вот какие сумасшедшие вещи делает «Тоттенхэм» с людьми – пытаются унизить любыми способами. Почему раньше это не было проблемой?»

Эндж Постекоглу высказался о предложении Арсена Венгера.

Ранее бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил , что победитель ЛЕ не должен попадать в ЛЧ, и предложил УЕФА пересмотреть правила.

«Таковы правила. Почему раньше это не было проблемой? В этом сезоне не было пяти английских команд [в Лиге чемпионов ]. В следующем – будет.

Вот какие сумасшедшие вещи делает «Тоттенхэм» с людьми.

Как только вы упоминаете клуб в любом предложении или вопросе, они все попытаются его унизить любыми возможными способами.

Я испытываю большое уважение к Арсену – он один из легенд футбола, но это «шпоры». Им это нравится, вам это нравится. Продолжайте», – сказал главный тренер «Тоттенхэма » Эндж Постекоглу .