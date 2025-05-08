Энрике о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Лига фермеров, не так ли? Мы лига фермеров. Не согласен, что «Арсенал» заслужил победу, ведь мы забили больше, чем они»
Луис Энрике с иронией высказался о «лиге фермеров» после выхода в финал ЛЧ.
«ПСЖ» обыграл «Арсенал» (2:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира, выиграв 3:1 по сумме двух игр.
«Лига фермеров, не так ли? Мы лига фермеров. Но это прекрасно. Мы довольны результатом и комплиментами о нашей команде – о нашем менталитете, о нашей игре. Это прекрасно.
Микель Артета – отличный друг, но я не согласен, что «Арсенал» заслужил победу. Они действовали так, как хотели, но по сумме двух матчей мы забили больше голов, чем они, и это самое важное.
«Арсенал» провел отличный матч. Нам пришлось потерпеть, но мы заслужили выйти в финал.
Джанлуиджи Доннарумма провел феноменальный матч, но он так действовал в каждом раунде – к примеру, как и против «Ливерпуля», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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