Жена Смолова: «В Москве люди никуда не могут вылететь и спят в аэропорту на полу, а мы застряли в Ставрополе. Приехали в отель, ждем новостей🤬»

Жена Федора Смолова отреагировала на проблемы с авиасообщением в Москве.

«В Москве люди никуда не могут вылететь и спят в аэропорту на полу, а мы застряли в Ставрополе. Узнали об отмене рейса за 20 минут до прибытия к стойке регистрации. Приехали в отель, ждем новостей🤬😭.

Всем, кто попал в такую же ситуацию, особенно с маленькими детьми, огромная поддержка!» – написала Карина Смолова и приложила ссылку на новость о переносе и отмене рейсов из-за ночной атаки дронов.