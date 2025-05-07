Жена Смолова: «В Москве люди никуда не могут вылететь и спят в аэропорту на полу, а мы застряли в Ставрополе. Приехали в отель, ждем новостей🤬»
Жена Федора Смолова отреагировала на проблемы с авиасообщением в Москве.
«В Москве люди никуда не могут вылететь и спят в аэропорту на полу, а мы застряли в Ставрополе. Узнали об отмене рейса за 20 минут до прибытия к стойке регистрации. Приехали в отель, ждем новостей🤬😭.
Всем, кто попал в такую же ситуацию, особенно с маленькими детьми, огромная поддержка!» – написала Карина Смолова и приложила ссылку на новость о переносе и отмене рейсов из-за ночной атаки дронов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал жены Карины Смоловой
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