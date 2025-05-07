  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жена Смолова: «В Москве люди никуда не могут вылететь и спят в аэропорту на полу, а мы застряли в Ставрополе. Приехали в отель, ждем новостей🤬»
53

Жена Смолова: «В Москве люди никуда не могут вылететь и спят в аэропорту на полу, а мы застряли в Ставрополе. Приехали в отель, ждем новостей🤬»

Жена Федора Смолова отреагировала на проблемы с авиасообщением в Москве.

«В Москве люди никуда не могут вылететь и спят в аэропорту на полу, а мы застряли в Ставрополе. Узнали об отмене рейса за 20 минут до прибытия к стойке регистрации. Приехали в отель, ждем новостей🤬😭.

Всем, кто попал в такую же ситуацию, особенно с маленькими детьми, огромная поддержка!» – написала Карина Смолова и приложила ссылку на новость о переносе и отмене рейсов из-за ночной атаки дронов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал жены Карины Смоловой
logoФедор Смолов
Карина Истомина
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
происшествия
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смолов, Тормена, Дюпин и Газинский покинут «Краснодар» (Иван Карпов)
78сегодня, 10:44
Радимов о Смолове: «Это классный футболист. Был. Но в топ-матчах уже не хватает сил бороться. Надо уже сконцентрироваться на подкасте, наверное»
1115 апреля, 11:24
Федор Смолов продал нож, AWP и AK-47 из CS на сумму более 5 млн рублей (Mash)
2110 апреля, 09:05
Главные новости
Араухо о разговоре с Фликом после 3:4 от «Интера»: «Он сказал, что «Барса» вновь поборется за ЛЧ в следующем сезоне. Мы много пропустили, надо пересмотреть нашу игру»
1013 минут назад
Судьи Карасев и Чистяков получат назначения на 28-й тур Мир РПЛ, несмотря на спорные решения в матчах «Зенит» – «Пари НН» и «Ахмат» – ЦСКА («СЭ»)
625 минут назад
Экс-арбитр Фернандес о руке Ачерби в штрафной «Интера»: «Она вытянута и отставлена от корпуса, но кажется, что мяч попал в плечо. Это не пенальти»
426 минут назад
Мареска хочет выиграть ЛК: «Трофей – это заявление, можно будет сказать, что «Челси» вернулся»
1039 минут назад
Де Йонг о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Все еще думаю о полуфинале с «Аяксом». Я очень разочарован, это несправедливо – мы были сильнее «Интера», особенно во 2-м тайме»
2447 минут назад
Экс-судья Павел Фернандес про фол Мхитаряна на Ямале: «Штрафной – правильное решение. Фол, приводящий к падению, происходит за пределами штрафной»
16сегодня, 16:06
И все-таки Нагучев или Шнякин? Кто самый «футбольный»? Проголосуйте, чтобы выбрать финалистов премии
сегодня, 16:00
Агуэро о футболистах: «Будучи ребенком, я думал: «Эти парни просто чешут яйца, не тренируются – это чертовски легко»
29сегодня, 15:52
Экс-арбитр Фернандес о голе Ачерби: «Думфрис выиграл позицию, он находился перед Мартином – фиксировать фол было бы нелепо. ВАР нужен, чтобы исправлять явные ошибки, а не судить повторно»
57сегодня, 15:49
Чилиец Бискупович назначен заместителем Кахигао в «Спартаке», он возглавит новый отдел рекрутинга: «Одним из своих ключевых качеств считаю идентификацию талантов»
25сегодня, 15:44Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Раньери признан лучшим тренером сезона Серии А в голосовании болельщиков. Тренер «Ромы» обошел Конте
15 минут назад
Жирков о клубе, где было комфортнее всего: «В тамбовском «Спартаке» с зарплатой в 5 000 рублей. Ее ни на что не хватало, поэтому ни о чем не думал. И вспоминаешь детство, когда тоже ничего не было – и не было забот»
313 минут назад
«Я девочка, мне нравится маникюр. Мне не нужно вбрасывать мяч из аута, я не защитница. Эти вещи никак не влияют на то, что происходит на поле». Нападающая «Юве» Леманн о критике
420 минут назад
Аморим об ответном матче после 3:0 с «Атлетиком»: «МЮ» нужно забивать, так мы и подойдем к игре. Придется немного пострадать и быть лучше в мелких деталях, чтобы выйти в финал»
430 минут назад
Салах о «ПСЖ» в ЛЧ: «Ливерпуль» встретился с лучшей командой Европы и проиграл по пенальти. Они были очень хороши в первой игре – Алиссон провел лучший матч за «красных»
144 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Раэда», «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Иттихада» Бензема
252 минуты назадLive
Гарсия о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Вернемся в следующем году. Горжусь командой и болельщиками»
10сегодня, 15:58
Сака перед ответным матчем с «ПСЖ»: «Ничего еще не окончено. Мы немного разочарованы, но «Арсенал» сможет изменить ситуацию, уверен. Главное – сохранять спокойствие»
8сегодня, 15:30
«Ротенберг возглавит «Локомотив» – это неизбежно, дело времени. Он амбициозный, упертый, работоспособный, что плохого в этом?» Логашов про пост гендиректора
21сегодня, 15:05
Араухо закрыл комментарии в инстаграме из-за критики после вылета «Барсы» из ЛЧ от «Интера»
44сегодня, 14:38