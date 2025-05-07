Венгер о подкате Кубарси против Лаутаро: «Я категорически против подобных пенальти и использования замедленной съемки. Пау был первым на мяче, не имеет значения, есть ли контакт»
Итальянская команда вышла в финал Лиги чемпионов, одержав победу со счетом 4:3 в ответном матче полуфинала (первая игра – 3:3). В концовке первого тайма судья Шимон Марчиняк назначил 11-метровый в пользу миланцев за подкат Пау Кубарси против Лаутаро Мартинеса.
«Я категорически против подобных пенальти, и я категорически против использования замедленной съемки.
В нормальном темпе это отличный подкат, он [Кубарси] первым оказывается на мяче. Почему он коснулся [Лаутаро]? Посмотрите, что делает Лаутаро. Он прижимается к нему, ищет пенальти, он знает, что не сможет забить, потому что чувствует, что рядом защитник.
Судья в этой ситуации принял неверное решение. Он [Кубарси] был первым на мяче, и это самое главное для меня. Остальное делает Лаутаро. Не имеет значения, есть ли контакт, важно, кто оказывается первым на мяче», – сказал бывший главный тренер «Арсенала» в эфире beIN SPORTS.
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