Венгер о подкате Кубарси против Лаутаро: «Я категорически против подобных пенальти и использования замедленной съемки. Пау был первым на мяче, не имеет значения, есть ли контакт»

В матче «Интера» и «Барселоны» не стоило назначать пенальти, считает Арсен Венгер.

Итальянская команда вышла в финал Лиги чемпионов , одержав победу со счетом 4:3 в ответном матче полуфинала (первая игра – 3:3). В концовке первого тайма судья Шимон Марчиняк назначил 11-метровый в пользу миланцев за подкат Пау Кубарси против Лаутаро Мартинеса .

«Я категорически против подобных пенальти, и я категорически против использования замедленной съемки.

В нормальном темпе это отличный подкат, он [Кубарси] первым оказывается на мяче. Почему он коснулся [Лаутаро]? Посмотрите, что делает Лаутаро. Он прижимается к нему, ищет пенальти, он знает, что не сможет забить, потому что чувствует, что рядом защитник.

Судья в этой ситуации принял неверное решение. Он [Кубарси] был первым на мяче, и это самое главное для меня. Остальное делает Лаутаро. Не имеет значения, есть ли контакт, важно, кто оказывается первым на мяче», – сказал бывший главный тренер «Арсенала» в эфире beIN SPORTS.