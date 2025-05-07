Ямаль пообещал выиграть с «Барсой» ЛЧ: «Не остановимся, пока не добьемся этого»

Ламин Ямаль пообещал фанатам «Барсы» выиграть Лигу чемпионов в будущем.

Каталонцы проиграли «Интеру» (3:4) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 3:3).

«Мы выложились по полной — в этом году не получилось, но мы вернемся, не сомневайтесь.

Кулес (фанаты «Барсы» – Спортс”), мы не остановимся, пока не приведем наш клуб туда, где ему и место – на самую вершину. Я сдержу свое обещание и привезу его [трофей] в Барселону. Мы не остановимся, пока не добьемся этого.

Но в воскресенье снова финал [класико в Ла Лиге ], и нам всем нужно быть вместе. Слава «Барсе»!» – сказал вингер «Барселоны».

Этот матч изменит Ламина Ямаля. Вот почему еще это великий вечер!