«Интер» при Индзаги не проигрывает «Барселоне» – две победы и две ничьих со счетом 3:3

«Интер» четыре матча не проигрывает «Барселоне».

Сегодня команда Симоне Индзаги одержала победу со счетом 4:3 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (первая игра – 3:3).

В последний раз «блауграна» обыгрывала «нерадзурри» в 2019 году – 2:1. В 2022-м они встречались дважды на групповом этапе ЛЧ: сперва «Интер» победил 1:0, затем была ничья со счетом 3:3.

В финале турнира «Интер » встретится с «ПСЖ» или «Арсеналом».