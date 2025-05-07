«Интер» при Индзаги не проигрывает «Барселоне» – две победы и две ничьих со счетом 3:3
«Интер» четыре матча не проигрывает «Барселоне».
Сегодня команда Симоне Индзаги одержала победу со счетом 4:3 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (первая игра – 3:3).
В последний раз «блауграна» обыгрывала «нерадзурри» в 2019 году – 2:1. В 2022-м они встречались дважды на групповом этапе ЛЧ: сперва «Интер» победил 1:0, затем была ничья со счетом 3:3.
В финале турнира «Интер» встретится с «ПСЖ» или «Арсеналом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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