У Мартина два ассиста во 2-м тайме полуфинала ЛЧ с «Интером». Это первый сезон защитника в основе «Барсы»
Жерар Мартин сделал два голевых паса в полуфинале ЛЧ.
«Барселона» забила два мяча «Интеру» во втором тайме с передач 23-летнего левого защитника (2:2, второй тайм).
Мартин ассистировал Эрику Гарсии на 54-й минуте и Дани Ольмо на 60-й.
Жерар проводит первый сезон во взрослой команде «Барсы».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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