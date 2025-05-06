«Барселона» и Ямаль продлят контракт до 2030 года, зарплата и отступные значительно вырастут
«Барселона» почти договорилась с Ламином Ямалем о продлении контракта.
Diario Sport сообщает, что каталонцам остается уладить последние детали соглашения с агентом Жорже Мендешем. Клуб хочет объявить о сделке после того, как вингеру исполнится 18 лет (это произойдет 13 июля).
Договор будет рассчитан до лета 2030 года. Предполагается, что зарплата и сумма отступных будут значительно выше нынешних.
В этом сезоне Ямаль провел 31 игру в Ла Лиге и сделал 12 голевых передач – больше всех. Подробно с его статистикой омжно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости