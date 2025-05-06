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«Барселона» и Ямаль продлят контракт до 2030 года, зарплата и отступные значительно вырастут

«Барселона» почти договорилась с Ламином Ямалем о продлении контракта.

Diario Sport сообщает, что каталонцам остается уладить последние детали соглашения с агентом Жорже Мендешем. Клуб хочет объявить о сделке после того, как вингеру исполнится 18 лет (это произойдет 13 июля).

Договор будет рассчитан до лета 2030 года. Предполагается, что зарплата и сумма отступных будут значительно выше нынешних.

В этом сезоне Ямаль провел 31 игру в Ла Лиге и сделал 12 голевых передач – больше всех. Подробно с его статистикой омжно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoЛа Лига
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