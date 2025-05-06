«Ямаль выглядит как типичная суперзвезда НБА. Не мог вспомнить, видел ли такого доминирующего игрока в 17 лет в командных видах». Тренер баскетбольной Испании Скариоло о Ламине

Серджо Скариоло сравнил Ламина Ямаля со звездой НБА.

Вингер «Барселоны» забил гол в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера » (3:3).

– Мне интересно спросить вас о Ламине. Недавно, наблюдая за игрой, я скорее представлял себя любителем баскетбола, чем футбола. Казалось, что каждый мяч отдавался ему, как тому «горячему» игроку, который забрасывает все подряд. Что вы думаете?

– Ламин выглядит как типичная суперзвезда НБА, которому ставят заслон для переключения соперника, чтобы ему самому было легче атаковать. И из-за этого он создает возможности.

В момент матча я задался вопросом, видел ли я когда-нибудь такого доминирующего парня в мире командных видов спорта вообще в 17 лет. И не мог никого вспомнить. Он впечатляет.

А еще посмотрите на его зрелость. Он не занимается разными трюками. Помимо таланта и мастерства, это футболист, который удерживает ваше внимание уровнем эффективности.

Было чудесно увидеть Ламина вживую, потому что это совсем другие ощущения, чем по телевизору, – сказал итальянец Серджо Скариоло, главный тренер сборной Испании по баскетболу и болельщик «Интера».