«Ямаль выглядит как типичная суперзвезда НБА. Не мог вспомнить, видел ли такого доминирующего игрока в 17 лет в командных видах». Тренер баскетбольной Испании Скариоло о Ламине
Вингер «Барселоны» забил гол в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).
– Мне интересно спросить вас о Ламине. Недавно, наблюдая за игрой, я скорее представлял себя любителем баскетбола, чем футбола. Казалось, что каждый мяч отдавался ему, как тому «горячему» игроку, который забрасывает все подряд. Что вы думаете?
– Ламин выглядит как типичная суперзвезда НБА, которому ставят заслон для переключения соперника, чтобы ему самому было легче атаковать. И из-за этого он создает возможности.
В момент матча я задался вопросом, видел ли я когда-нибудь такого доминирующего парня в мире командных видов спорта вообще в 17 лет. И не мог никого вспомнить. Он впечатляет.
А еще посмотрите на его зрелость. Он не занимается разными трюками. Помимо таланта и мастерства, это футболист, который удерживает ваше внимание уровнем эффективности.
Было чудесно увидеть Ламина вживую, потому что это совсем другие ощущения, чем по телевизору, – сказал итальянец Серджо Скариоло, главный тренер сборной Испании по баскетболу и болельщик «Интера».
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