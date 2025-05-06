Медведев на вопрос о том, что «Зенит» дополнительно мотивирует соперников «Краснодара»: «Бред сумасшедшего»
В «Зените» заявили, что не мотивируют дополнительно соперников «Краснодара».
«Зенит» дополнительно мотивирует соперников «Краснодара»? Бред сумасшедшего», – сказал председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 61 очко после 27 туров. «Зенит» идет вторым с 57 баллами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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