Медведев на вопрос о том, что «Зенит» дополнительно мотивирует соперников «Краснодара»: «Бред сумасшедшего»

В «Зените» заявили, что не мотивируют дополнительно соперников «Краснодара».

«Зенит » дополнительно мотивирует соперников «Краснодара»? Бред сумасшедшего», – сказал председатель правления петербургского клуба Александр Медведев . «Краснодар » лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 61 очко после 27 туров. «Зенит» идет вторым с 57 баллами.