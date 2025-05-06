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  • Глава RFEF Лусан о конфликте «Реала» с судьями перед финалом Кубка: «Пресс-конференцию арбитров провели в неподходящее время. «Мадрид» – великий клуб и заслуживает уважения»
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Глава RFEF Лусан о конфликте «Реала» с судьями перед финалом Кубка: «Пресс-конференцию арбитров провели в неподходящее время. «Мадрид» – великий клуб и заслуживает уважения»

Президент RFEF высказался о судейском скандале перед финалом Кубка Испании.

На пресс-конференции перед финалом Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» (2:3) главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».

«Реал» был недоволен ситуацией с комментариями арбитров и требовал заменить бригаду судей. Сообщалось, что «сливочные» в том числе могут не сыграть в финале. Клуб отменил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию перед финалом с «Барсой» и пропустил ужин с представителями RFEF и каталонцев.

«Для пресс-конференции судей выбрали неподходящее время. Так делали раньше, и в будущем подобного не будет. Все будет иначе. Не могу не отметить выдающуюся работу Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа и его бригады в этом непростом финале. Они проделали потрясающую работу.

Я поговорил с «Реалом», и мы уладили ситуацию. В конце концов все прошло гладко. Я встречался с Флорентино два или три раза. Как я уже говорил, «Реал» – великий клуб, заслуживающий нашего уважения», – сказал Рафаэль Лусан.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Пабло Гонсалес Фуэртес
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