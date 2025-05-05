«Краснодар» выиграет РПЛ с вероятностью 78%, шансы «Зенита» упали до 22% (Opta)
Суперкомпьютер Opta Sports повысил шансы «Краснодара» на победу в Мир РПЛ.
За три тура до завершения чемпионата команда Мурада Мусаева лидирует с четырехочковым отрывом от «Зенита».
Шансы «быков» завоевать трофей оцениваются в 78%. Вероятность того, что петербуржцы защитят чемпионский титул, составляет 22%.
«Зениту» предстоит сыграть с «Динамо» Махачкала, «Ростовом» и «Ахматом». «Краснодар» встретится с ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо» Москва.
«Краснодар» выиграет РПЛ с вероятностью 68,4%. Шансы «Зенита» – 29,9%, ЦСКА – 1,1%, у «Спартака» – меньше процента (Opta)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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