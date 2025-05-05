Медведев о матче легенд «Зенита»: «Буду болеть за Ленинград. Легенды тряхнут стариной – им всем есть, чем и как тряхнуть»
Александр Медведев высказался о предстоящем матче легенд «Зенита».
Игра, приуроченная к 100-летию клуба, пройдет на «Газпром Арене» 25 мая.
«Жребий распорядился справедливо – обе команды весьма сильны и конкурентоспособны.
Поскольку капитаном у команды «Зенит» Ленинград Влад Радимов, который потренировал меня в «Чисто Питер», то буду болеть за Ленинград.
Уверен, что нас ждет интересный яркий матч без поблажек на возраст. Легенды тряхнут стариной, а им всем есть, чем и как тряхнуть», – сказал председатель правления «Зенита» Медведев.
«Зенит» объявил составы команд на матч легенд в честь столетия. Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов, Кришито, Данни, Широков, Жирков, Ловрен, Погребняк, Домингес сыграют
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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