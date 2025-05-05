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  • Мостовой о предложениях работы: «Тишина, никто не пишет, не звонит. Наверное, проблема в том, что слишком долго играл за границей, не обзавелся контактами и связями – у нас же все через связи»
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Мостовой о предложениях работы: «Тишина, никто не пишет, не звонит. Наверное, проблема в том, что слишком долго играл за границей, не обзавелся контактами и связями – у нас же все через связи»

Александр Мостовой сетует, что не получает предложений по работе.

«Тишина, никто не пишет, не звонит. Телефон все время включен, но ничего. Наверное, проблема в том, что слишком долго играл за границей, не обзавелся контактами и связями. У нас же все через связи, а мы свободны.

Агенты? Никто свои услуги не предлагал. Они знают, кто такой Мостовой – могут же позвонить. Но я спокойно отношусь», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и «Страсбура».

В марте этого года 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Мостовой
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
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