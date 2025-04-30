Родриго склоняется к уходу из «Реала» летом, если новый тренер не убедит его остаться. Бразилец считает, что не вписывается в команду с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом (Marca)
Родриго думает об уходе из «Реала» летом.
По информации Marca, вингер «Реала» считает, что больше не вписывается в игру команды, поскольку основная ставка делается на Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.
Отмечается, что первым поворотным моментом для Родриго стало отсутствие номинации на «Золотой мяч» и премию The Best в 2024 году.
Сообщается, что на данный момент Родриго склоняется к уходу из «Реала» – его решение может измениться лишь в том случае, если новый главный тренер убедит его остаться. При этом интерес к бразильцу проявляет ряд ведущих европейских клубов.
В этом сезоне вингер провел за «Реал» 30 матчей в Ла Лиге, отметившись 6 голами и 5 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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